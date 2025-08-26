CC ve "muy urgente" que Canarias participe en la cogestión de los aeropuertos y censura la falta de información

Archivo - La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 8 de abril de 2025, en Madrid (España). El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota hoy la toma en consider - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha dicho este martes que es "muy urgente" que Canarias participe en la cogestión de los aeropuertos de las islas por lo que ha instado a que se celebre una reunión entre el Gobierno regional y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho que esta medida está recogida en el Estatuto de Autonomía y el REF y es de "obligado cumplimiento" y por ello se debe crear el "órgano adecuado" para trabajar en la planificación y la gestión aeroportuaria.

"Tenemos derecho a tener toda la información y tenemos derecho a intervenir cuando sea necesario y podamos colaborar para que quienes pasan por esos aeropuertos no se lleven la fatal imagen que se están llevando", ha comentado.

En esa línea ha apuntado que "no puede ser" que las autoridades canarias se enteren "por la prensa" de que una empresa de jardines quiebra y "sus empleados se quedan en la calle y los jardines están sin atender".

Asimismo, ha indicado que "no puede ser" que pase lo mismo con las huelgas del servicio de 'handling' y el "perjuicio" que genera a los pasajeros o que "se tomen decisiones" vinculadas al crecimiento de los espacios aéreos sin tener en cuenta a las instituciones locales.

"Nuestros aeropuertos no son lo mismo que los aeropuertos del territorio continental. Nuestros aeropuertos son absolutamente diferentes, estratégicos y además son el pulmón en un territorio que se divide en ocho orígenes y que recibe tanto turismo", ha afirmado.

Valido ha apuntado también que son "altamente rentables" para Aena y pese a ello se anuncia una subida de tasas aéreas.

En parecidos términos se ha expresado Dávila quien ha demandado un modelo parecido al de los puertos porque "no es razonable" que se enteren de la subida de tasas por los medios de comunicación o problemas de gestión con una empresa adjudicataria de un servicio y se vea el "espectáculo" de que "no se recoge la basura, de que los jardines se están perdiendo y que no haya una explicación directa a los distintos gobiernos insulares de lo que está ocurriendo en los aeropuertos".

Por ello ha apuntado que "Canarias tiene que estar presente y también, ojo, los cabildos", en esos órganos de gestión que se tienen que desarrollar "y que el ministro Ángel Víctor Torres está tardando en ponerse en contacto con el Gobierno de Canarias para impulsarlo".

La presidenta tinerfeña ha mostrado también su deseo de que la próxima semana se firme el protocolo donde quede recogido que el Gobierno de España financiará los sistemas ferroviarios en Tenerife y Gran Canaria, tal y como se ha incluido en la ley de movilidad que se tramita en el Congreso.