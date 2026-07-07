Suc.- Cerrada temporalmente una playa de El Médano (Tenerife) por presencia de E.Coli en un nivel superior al permitido - AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife) ha decretado este martes el cierre temporal de la Playa Leocadio Machado, tras detectarse un nivel de Escherichia coli (E.coli) superior al permitido.

Así lo ha comunicado el propio consistorio en sus perfiles de redes sociales, donde especifican, además, que solo la playa Leocadio Machado supera los niveles permitidos para el baño.

El Ayuntamiento ha concretado que este miércoles se volverán a tomar muestras para realizar un contraanálisis. Por el momento, recomiendan a la ciudadanía seguir las restricciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.