Charter 100 Canarias celebra este sábado la entrega de Premios donde reconocerá la trayectoria de Rosa María Calaf

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Charter 100 Canarias celebrará este sábado, 4 de octubre, su X Aniversario con una doble jornada sobre la cooperación empresarial en el Atlántico Medio, organizando por la mañana la II Cumbre de Charter 100 y por la tarde la ceremonia de entrega de Premios donde reconocerá, entre otros, la trayectoria de Rosa María Calaf.

La II Cumbre de Charter 100 comenzará a las 10.00 horas y reunirá por primera vez a empresarias de Canarias, Azores, Madeira, Melilla, Marruecos y Mauritania, según ha informado la organización en nota de prensa.

Con este encuentro, que será inaugurado por la consejera de Economía, Presupuestos y Relaciones con la Unión Europea (UE) del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, se busca consolidar un "escenario de diálogo estratégico" que en esta edición se centra en el impulso y mantenimiento de los fondos europeos para las regiones ultraperiféricas (RUP) de la UE y la cooperación con África.

Posteriormente la directora general de Asuntos Europeos del Gobierno regional, Celia Alberto Pérez, analizará la condición de Canarias como RUP con la participación de las asociaciones empresariales de mujeres ASEME, Masmujer y Charter 100 Canarias.

Habrá una segunda mesa que, bajo el título de 'Canarias y África. Mujeres empresarias creando lazos', se enfocará en la cooperación entre Canarias y el continente africano, explorando oportunidades de inversión, colaboración empresarial y desarrollo conjunto desde una perspectiva de género.

Finalmente, a partir de las 19.00 horas, se celebrará la X edición de la entrega de Premios y Becas Charter 100 Canarias, gala en la que se reconocerá a siete personalidades y entidades por su trayectoria, liderazgo y compromiso social, entre las que se encuentran Rosa María Calaf, Manuel Marchena, Almudena Cid, Pino Montesdeoca, ecca.edu, Dácil Barreto Dos Santos y Asha Ismail. También se entregarán las Becas Charter 100 Canarias 2025 a tres mujeres.

En cuanto a las personas becadas, destaca una joven de la Universidad de La Laguna que desarrollará un proyecto de investigación sobre la eficacia de las legislaciones internacionales en materia de violencia de género.

Todos estos actos cuentan con el apoyo institucional del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Casa África.