Cierran la playa de Melenara, en Telde (Gran Canaria), por la presencia de dragones azules

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha cerrado la playa de Melenara por la presencia de dragones azules cerca de la orilla.

Por este motivo, según ha informado la Concejalía de Playas en un comunicado, se ha colocado la bandera roja, acompañada por otra blanca con dibujo de medusas.

Señalan que el dragón azul, aunque tiene un tamaño muy pequeño, es capaz de causar "irritaciones graves" en la piel y dolor "intenso" si entra en contacto con los bañistas, motivo por el que se ha decidido prohibir el baño a los usuarios de la playa hasta nuevo aviso.

Asimismo recomienda no tocar a estos animales ni acercarse a la orilla hasta que sea totalmente seguro, así como atender a la señalización colocada en la playa con banderas y seguir las indicaciones de los servicios de socorrismo y salvamento ubicados en este espacio.