Clavijo advierte de los problemas que acarrearía a Canarias el superávit de 947 millones fijado por el Estado

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este lunes de los problemas que acarrearía a la comunidad el superávit de 947 millones de euros que ha estimado para el archipiélago el Ministerio de Hacienda, cantidad con la que el Ejecutivo autonómico no está de acuerdo "en absoluto", ya que lo estima en 300 millones de euros.

Clavijo explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que Hacienda ha sumado a los 300 millones de euros que estima la comunidad, 146 millones de euros que estaban en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 pero que se transfirieron a finales del año 2018 --partidas del plan integral de empleo o de infraestructuras educativas, entre otros--, y unos 500 millones de euros de los 945 millones de euros que el Estado tenía que pagar a Canarias por el incumplimiento del convenio de carreteras --más intereses--.

En este sentido, matizó, que el Gobierno central "no" ha reconocido los 945 millones de euros que tendría que pagar a Canarias según una sentencia, lo que hace es reconocer las obras que el Ejecutivo regional hizo "con dinero propio, más los intereses, y lo deja en 500 euros". De este modo, señaló que dan así "por oficial que le quitan 445 millones de euros a los canarios de sus infraestructuras".

Además ese dinero que no se pudo emplear, dijo, Canarias lo tendrá que devolver a los bancos, a pesar de ser la comunidad "menos endeuda".

Todo ello, puntualizó Clavijo, de mantenerse así, perjudicaría a Canarias en cuestiones como la no realización de obras que estaban recogidas en el anterior convenio de carreteras y que no se habían podido hacer, pero que ahora tampoco se podrían llevar a cabo al no estar en el nuevo convenio de carreteras, y entre las que se encontraría la IV Fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, la del Eje norte-sur, el Anillo Insular o la carretera de La Aldea.

Asimismo, implicaría la devolución del dinero a los bancos y "tensiones" de tesorería, de liquidez, porque si no se ingresa el dinero, hay que bajar la deuda. Al respecto, admitió que "siempre existe" la posibilidad de hacer esas obras con el dinero autonómico pero "no" la quieren explorar porque significaría "devolver un dinero a los bancos y tener que quitar de otro servicio, a lo mejor, más prioritario en este momento".

PETICIÓN DE REUNIONES SIN CONTESTACIÓN

Clavijo ha incidido en que Canarias "no se merece lo que la Administración del Estado le está haciendo" porque, subrayó, "no se lo está haciendo al Gobierno de Canarias, no se lo está haciendo a Fernando Clavijo, no se lo está haciendo al vicepresidente ni a la consejera de Hacienda, se lo está haciendo a los más de dos millones de canarios" que viven en el archipiélago y que "han aceptado las reglas de juego" haciendo "esfuerzos" en los servicios públicos esenciales.

Sin embargo, lamentó que ahora que Canarias "ha cumplido" y puede reconstruir los servicios públicos y esenciales, que tiene la necesidad de seguir generando empleo, que estimó en 18.000 puestos de trabajo con los 947 millones de euros, "ahora, el Estado, sin ponerse al otro lado de la línea de teléfono, decide" que hay que devolvérselo a los bancos.

Para intentar aclarar todo esto, Clavijo señaló que la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, ha solicitado una reunión urgente con la ministra del ramo, María Jesús Montero, si bien admitió que aún no hay fecha prevista; mientras que por su parte, agregó, lleva "varios días" intentando hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para poder tener un encuentro "con carácter de urgencia" sobre este tema, si bien recordó que lleva desde el 20 de diciembre intentado hablar con Sánchez.

"No es que sea grave, es que es absolutamente injusto con el pueblo canario, que se nos trate de hurtar los recursos económicos que se generan en esta tierra para, quizás, a lo mejor, derivarlo a otras comunidades autónomas, como puede ser Cataluña o Valencia, que sí que no han cumplido con ninguno de esos criterios", apostilló.

Por ello, aseguró que mientras esté al frente del Gobierno canario articulará "todos los medios" políticos, jurídicos y mediáticos para "impedir que se siga atropellando a este pueblo, simple y llanamente, porque no" se le rinde "pleitesía a un Gobierno de España y que reclama, en justicia, lo que está en la Ley de PGE de 2018 y en la Ley que no ha salido en 2019 y que, por lo tanto, está prorrogado".

En cuanto a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, señaló que viene en campaña y "no creo que vaya a decir que la ejecución presupuestaria de Canarias --que es del 96,6%-- es muy superior a la de Andalucía --que es del 92%--".

Añadió que le hubiera gustado que Calvo hubiera venido para decir que Canarias iba a tener la partida de los 30 millones del Plan de Pobreza, por ejemplo. "Somos leales, somos educados pero somos vehementes en la defensa de los intereses de Canarias", apuntilló.

CONVOCATORIA "URGENTE"

El que el Gobierno central mantenga el superávit de Canarias en más de 900 millones de euros, ha provocado que el Consejo de Gobierno haya decidido convocar para este martes, 9 de abril, de manera "urgente" al Consejo Asesor del Presidente y a los portavoces parlamentarios.

En este encuentro, apuntó que expondrá la documentación oficial que tiene Canarias al respecto y por qué defiende que su superávit es de 300 millones de euros y no de 947 millones de euros como lo fija el Gobierno central.

Finalmente, Clavijo dijo que estas previsiones que realiza Hacienda sobre el déficit y el superávit se han publicado en la web del Ministerio.