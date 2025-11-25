Clavijo asegura que el "cinismo" de NC-BC y PSOE sobre Radiotelevisión Canaria "no alcanza límites"

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras el encuentro con los grupos parlamentarios para renovar el consenso (todos menos Vox) y pedir un acuerdo PSOE-PP para la ley de menores migrantes - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que el "cinismo" de NC-BC y PSOE sobre la situación de Radiotelevisión Canaria "no alcanza límites".

Así lo ha dicho durante la sesión de control en el Parlamento de Canarias al ser preguntado por los diputados de NC-BC, Luis Campos, y del PSOE, Sebastián Franquis, sobre la situación del ente público.

"Tengo que decir que no es que me hayan sorprendido estas preguntas porque el cinismo de NC y del PSOE con la Televisión Canaria no alcanza límites", apuntó para recordar que "fueron ustedes" los que "impidieron" en la legislatura 2015-2019 que se nombrase el Consejo de Administración.

Clavijo añadió que "el colmo del cinismo" del Pacto de Las Flores es que convirtieron RTVC en una "inestabilidad absoluta y poniendo en peligro los puestos de los trabajadores".

El presidente acusó al PSOE de tratar de denigrar "a un magnífico profesional de los medios de comunicación", ya que, entendió, trabajar para un partido político en democracia no significa ni ser de ese partido ni dejar de ser objetivo.

"Probablemente ustedes estén añorando aquellos tiempos donde alguien, si tiene un carnet de un partido, automáticamente era desprestigiado. Parece que ustedes son los inmaculados y tienen la facultad de dar carnet de buenos y malos profesionales según les convenga", observó Clavijo.

El máximo dirigente regional incidió en que no le sorprende esa "deriva autoritaria" del PSOE, en especial "viendo como incluso se saltan al Tribunal Supremo".

También hizo especial hincapié que él mismo sufrió la "censura" de RTVC cuando gobernaba el Pacto de Las Flores --PSOE, NC, Podemos y ASG--. "No voy a decir y a reproducir conversaciones privadas porque nosotros sí sufrimos censura en la legislatura pasada", afirmó.

NC-BC: RTVC "NO ES DEL GOBIERNO"

Desde NC-BC, Luis Campos ha espetado a Clavijo que RTVC "no es del Gobierno". "Los únicos dueños son los canarios y canarias --insistió--. Esa es la única realidad porque estamos asistiendo a un hecho sin precedente".

"En los últimos años, desgraciadamente, usted ha metido a la Televisión Canaria en una crisis casi sin precedente y nosotros hemos sido críticos con la orientación de muchos programas por la falta de pluralidad política", aseguró.

Para Campos, las dimisiones que han tenido lugar en el ente durante los últimos años lo han situado en una situación sin precedentes, agregando que la realidad es que "va degradándose poco a poco".

"Señor Clavijo, ha roto usted la paz social en la Radiotelevisión Canaria y tiene a todos los trabajadores levantados ante la posible privatización de los informativos públicos", dijo.

PSOE: "LA CRISIS INSTITUCIONAL MÁS IMPORTANTE DE SU HISTORIA"

Mientras, el diputado del PSOE, Sebastián Franquis, justificó su pregunta en una "exigencia democrática" al entender que las decisiones del presidente "han llevado a RTVC a la crisis institucional más importante de su historia".

"Un servicio público que debería estar al servicio de los canarios y empezaron ustedes con un procedimiento absolutamente opaco, escandaloso por su falta de publicidad y la falta de garantía de transparencia", recordó el socialista.

Franquis exigió que Clavijo se comprometa con el Parlamento de Canarias a que RTVC sea independiente, imparcial y plural, "cosas que están en juego por la decisiones políticas y por el comportamiento político del presidente".