Clavijo, "convencido" de que habrá un acuerdo sobre financiación que dará "tranquilidad" a las universidades

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el rector de la ULL, Francisco García y la consejera de Universidades, Migdalia Machín, antes de la inauguración del curso académico - ULL

LA LAGUNA (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este viernes "convencido" de que en las próximas semanas se cerrará un acuerdo sobre la financiación de las dos universidades públicas que les dará "tranquilidad y estabilidad" aunque no sea "el máximo de lo deseado".

En el cierre del acto de inauguración del curso académico ha ironizado con que se juega "un partido desigual" porque en las negociaciones las universidades "han jugado con ventaja" porque el modelo lo ha hecho un catedrático de una universidad pública, la gerente ha sido interventora de la comunidad autónoma y el rector es economista.

Clavijo también ha agradecido a las universidades su "acompañamiento y asesoramiento" en los "grandes retos" de la legislatura como la transición energética, el reto demográfico, la financiación o el marco financiero plurianual en el seno de la Unión Europea.

"Nos hemos sentido acompañados", ha insistido, al tiempo que ha valorado también que en el nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) con cabildos y ayuntamientos van a incrementar su participación.

El presidente ha coincidido con el rector en reflexionar sobre los conceptos de "posverdad y prementira" y remarcó que las universidades son "fundamentales" para garantizar la "salud de la democracia" porque fomentan "el espíritu crítico, el diálogo, la capacidad de escucha y la capacidad de acuerdo, cuando hoy en día parece que acordar es perder o ser débil, cuando es todo lo contrario, es una muestra de fortaleza".

En esa línea ha comentado que a veces "las verdades cambian" porque "son descubiertas por otros académicos" pero entiende que "lo que no debe cambiar nunca es esa búsqueda, ese inconformismo y ese espíritu crítico, porque sólo se estará generando personas libres, lejos del odio y lejos de la mentira".