Clavijo convencido de que habrá acuerdo con las universidades canarias en la financiación

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este jueves convencido de que habrá acuerdo con las universidades públicas canarias en lo que al contrato programa se refiere sobre la financiación plurianual.

"No me cabe la menor duda que va a haber un acuerdo porque es positivo para las universidades y es positivo para Canarias. Por lo tanto, son reuniones técnicas --las que se están produciendo--. Es verdad que estamos sujetos a criterios de estabilidad y límites de reglas de gasto que complican pero, sin lugar a dudas, vamos a alcanzar ese acuerdo porque los rectores tienen razón cuando necesitan más recursos", apuntilló.

Clavijo ha realizado estas declaraciones previamente al acto de apertura del nuevo curso académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para el año 2026-2027, afirmando que tienen "retos importantes" por delante como el contrato programa para poder "seguir contando" con las universidades públicas para "la toma de decisiones determinantes" para el futuro del archipiélago.

En este sentido, se ha referido al presupuesto de 2027 como "un horizonte temporal" que recogerá los "compromisos adquiridos", si bien ha admitido que serán unas cuentas "complicadas de cerrar" pero incidió en que "siempre" se ha contado, "en todos los retos", con las universidades públicas.

Clavijo ha afirmado que para las universidades públicas "sería inasumible" la subida que, a modo de ejemplo, indicó se ha previsto en el capítulo 1 de personal para 2027 y que es del 4,5%.

En este sentido, matizó que "si no se les incrementa la financiación", esta subida "obligaría" a las universidades a hacer recortes de otras partidas, por lo que dijo se parte de una base.

Por ello, expuso que lo que se está haciendo es establecer "criterios, incentivos y, por supuesto, objetivos porque al final también es un dinero y un recurso de los canarios". De todos modos, ha considerado que las "negociaciones van por buen camino" y ha confiado en que se alcanzará un acuerdo que, aunque "no será el deseable para todos, pero sí será el posible a la expectativa de poder seguir mejorando".