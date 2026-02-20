Clavijo cree que el posible frente de izquierdas debe hablar más de problemas de los ciudadanos que de los partidos

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este viernes que el posible frente de izquierdas que trata de articular el diputado de ERC, Gabriel Rufián, debería hablar más de los problemas de los ciudadanos que de los partidos políticos.

"Creo que al final continuamente los partidos políticos estamos hablando de nuestros problemas y no de los problemas de los ciudadanos", ha indicado a preguntas de los periodistas, subrayando que conoce "muy poco" a Rufián --más allá de la negociación para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería-- y que no sabe qué recorrido puede tener la propuesta.

Así, se ha mostrado partidario de que esas "giras" se centren más en resolver problemas de los ciudadanos ya que los conflictos internos entre partidos generan la "desafección" de la ciudadanía porque "ven a partidos hablando de ellos mismos y no de los problemas que tienen ellos cada día para sacar adelante a sus familias".

Cuestionado por el auge de Vox en un encuentro informativo organizado por APD ha admitido que "está canalizando el malestar general" porque "la gente está enfadada" ante un "espectáculo diario complejo", y al igual que pasó con Podemos durante el 15M, "el péndulo ha cambiado y hay mucha gente cabreada que votó a Podemos y ahora a Vox".

Ha reconocido que especialmente los jóvenes "tienen razón" al estar "enfadados" porque hay "muchísima gente" en Canarias que "ha estudiado, tienen carreras, un puesto de trabajo estable pero no se pueden ir de casa de sus padres, no puede tener vivienda".

Clavijo se ha reivindicado como un "producto de la educación pública" y ahora aspira al menos a que su hija pueda "vivir igual o un poquito peor", lo que supone una "frustración tremenda".

"Vox, sin hacer nada, está obteniendo rédito, y si ocurre es porque lo estamos haciendo mal", ha señalado.