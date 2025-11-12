Clavijo dice que el acercamiento del TMT a La Palma consolida a Canarias como "punto clave" de la ciencia mundial

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una rueda de prensa para analizar el acuerdo para la derivación de menores migrantes no acompañados - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este miércoles muy satisfecho de que el Gobierno de España y el consorcio internacional que promueve la construcción del Telescopio de Treinta Metros acerquen posturas y trabajen en una hoja de ruta para definir su instalación en la isla de La Palma.

En un mensaje publicado en la red social 'X' ha comentado que este proyecto "supondría más investigación, más oportunidades y más desarrollo para La Palma", además de consolidar a las islas como un "punto clave" en la ciencia mundial.

"Seguiremos trabajando, junto a las administraciones y la comunidad científica, para que esta candidatura se haga realidad", subraya, al tiempo que remarca que "este paso refuerza el papel de Canarias como uno de los lugares más privilegiados del planeta para la observación del cielo".