Clavijo dice que mientras Canarias acoge con "dignidad" a los migrantes, Madrid se enfrasca en una "pelea absurda"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este jueves que mientras desde la comunidad autónoma se acoge con la "mayor dignidad posible" a los inmigrantes que llegan a sus costas, desde el Gobierno central se enfrascan en una "pelea absurda", en alusión a la recriminación que hizo este miércoles el presidente de España, Pedro Sánchez, a la diputada nacionalista Cristina Valido, sobre que es el socio de CC en el Gobierno de Canarias, el PP, el que está imposibilitando los acuerdos de migración.

"Y mientras tanto miras para Madrid y lo que obtienes es pues declaraciones, no quiero calificarlas, pero enfrascadas en esta pelea absurda y que lo único que hace es desprestigiar a la clase política, a todos, y desde luego generarle un flaco favor a la ciudadanía", apuntilló en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Consejo Rector de Casa África.

Todo ello, después de una madrugada este jueves y una tarde de miércoles, en la que a Canarias, principalmente a Lanzarote, han llegado unos 377 migrantes, entre ellos cuatro fallecidos, a bordo de siete embarcaciones rescatadas por Salvamento Marítima y un naufragio, del que solo se pudo salvar una mujer y un cadáver.

Sobre esto, Clavijo apuntó que a las 05.30 horas estaba con los servicios del 112 y los responsables de seguridad haciendo el seguimiento de los migrantes llegados y la "triste" situación de los fallecimientos.

"Las condiciones de la migración son las que son y en la desesperación de buscar un futuro y esperanza, pues a pesar de todo, se tiran al mar", apostilló para agregar que "desgraciadamente" con esto "llueve sobre mojado" y ocurre lo que se lleva advirtiendo porque, matizó, que si "no hay una política exterior, si no hay una política de migración, si de verdad la Administración del Estado no se pone al frente de una situación tan dramática", desde la comunidad autónoma lo que se puede hacer es "acogerlos con la mayor dignidad posible".

En relación con ello, quiso felicitar a Salvamento Marítimo, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, Policía Autonómica, por las condiciones en las que, en "muchas ocasiones", tiene que trabajar, así como por arriesgar "sus propias vidas para salvar la de estas pobres personas que, de verdad, que lo único que están buscando es un futuro para ellos y para su familia".

Ante esta situación, el presidente canario admitió que la recriminación de Sánchez a Valido le asombraron "mucho" y le "preocuparon", ya que apuntó que si lo que dice el presidente de Gobierno de España es que si CC rompe el Ejecutivo canario "entonces sí, el problema migratorio tiene una solución", consideró que se estaría hablando de otra cosa.

Por ello, admitió que "no" quiere creer que sea eso porque se estaría hablando de que "se está jugando con la muerte, con la miseria, con niños y niñas menores de edad que pueden ser nuestros hijos", todo en el marco de una "batalla política absurda que no contribuye a mejorar nada, sino todo lo contrario, a enfangar, a desprestigiar el ejercicio de una vocación pública".

Además Clavijo reprochó al Gobierno de España que esté "continuamente pidiendo" que el Ejecutivo canario "haga su trabajo", para que después "solo le ponga pega". En relación con ello cuestionó si el ministro Ángel Víctor Torres, que coordina las negociaciones de migración, ha puesto alguna solución sobre la mesa, o se preguntó si la solución es que los inmigrantes "se queden en Canarias, que sigan hacinados", que sigan siendo "incapaces" de cumplir los derechos que tienen como menores y el archipiélago siga "esperando por el dinero que el Gobierno de España" tiene que darle.

Clavijo, agregó, que ha podido hablar con Junts y el decreto extraordinario con una distribución acorde a unos criterios de población pactados con el Ministerio de Infancia, "están en disposición de apoyarlo". Por ello, preguntó si Torres quiere que "no" se apruebe porque "da la sensación de que el señor Torres lo que quiere es que esto no se solucione para intentar seguir echándose las culpas unos a otros".

CANARIAS ESTÁ "PEOR QUE NUNCA", CON UN ESTADO QUE "NO ESTÁ"

Clavijo indicó que 30 años después se está "peor que nunca", ya que en este año "se han batido todos los récords" y se prevé alcanzar las 44.000 personas arribadas a las costas de Canarias, ante la "incomprensión" de una Administración del Estado que "no está y que se pone de perfil".

Añadió que si bien algunas comunidades autónomas le trasladan su compresión, a la hora de llevar a cabo la solidaridad con Canarias y con esos migrantes, sobre todo los menores, "realmente brilla por su ausencia".

Para el presidente canario, Casa África se convierte ante este panoramo en un "auténtico referente" porque cada vez más se habla "mucho de la importancia" del continente africano y su expansión, así como de que lo que está ocurriendo allí, "afecta directamente aquí", al tiempo que permite establecer proyectos de cooperación y desarrollo como el de Tierra Firme y "poder estrechar esos lazos".