Clavijo dice que nadie del Estado le ha llamado para "preocuparse" por el incendio del Parque Nacional del Teide

Publicado 16/05/2019 10:57:26 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apuntado este jueves que "ningún miembro" del Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha llamado para "preocuparse" por la evolución del incendio originado en la tarde de este miércoles en Las Cañadas del Teide.

En una entrevista concedida al programa 'Nada que ver', de 7.7. Radio que dirige José Luis Martín y recogida por Europa Press, ha señalado también que no sabe si Sánchez realizará una visita a la zona, dado que viene "de campaña" para intervenir este jueves en dos mítines en Gran Canaria y Tenerife.

No obstante, ha aclarado que no ha hecho falta movilizar medios adicionales del Estado, más allá de la UME (Unidad Militar de Emergencias), que "sí se activó, intervino y abrió la pista forestal", y de hecho, el helicóptero con base en El Hierro finalmente no se incorporará al dispositivo.

Con todo, se ha mostrado aliviado con la evolución del incendio pues ya está estabilizado y se dará por controlado a lo largo de la jornada.

"Afortunadamente quedó en un susto", ha apuntado, destacando también que el problema durante la noche era que el fuego estaba en una zona de difícil acceso, había mucho viento y se podía acercar al pinar, pero la temperatura bajó, el viento amainó y los servicios actuaron con diligencia.

"Todos teníamos el susto metido en el cuerpo, el ambiente era seco, había mucho combustible y la cosa se hubiese salido de madre", ha indicado.