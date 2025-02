Clavijo entiende que el Estado tendría que compensar a CCAA "cumplidoras" como Canarias si hay condonación de deuda

Señala que incluso habría que dar financiación a las autonomías que han hecho "la tarea"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha entendido que el Gobierno de España tendría que compensar a las CCAA "cumplidoras" si apuesta por un modelo de condonación de deuda para las regiones durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 26 de febrero.

Así lo ha dicho este lunes durante unas declaraciones a los medios de comunicación en las que hizo especial hincapié en que, en cualquier caso, no se estaría condonando ninguna deuda, sino que se trasladaría la titularidad de la misma de una CCAA al resto de los españoles.

"Con lo cual --señaló--, en ese momento los canarios vamos a pasar a estar más endeudados. No creemos que sea justo. Si el Estado quiere asumir parte de esa deuda me parece bien pero a comunidades como Canarias nos tiene que compensar no sólo quitando ninguna deuda, sino que incluso tendría que darnos financiación".

Clavijo apuntó que esa sería la postura de transparencia, de justicia y de equidad para todos los ciudadanos y no que los canarios pesen a estar más endeudados "porque otros no han hecho la tarea".

Para el presidente, "hacer la tarea en Canarias ha significado en muchas ocasiones no tener los recursos que nos gustaría para nuestros servicios básicos públicos y esenciales y de eso se perjudican los canarios".

"Hemos hecho un esfuerzo --concluyó-- hemos intentado gestionar lo mejor posible, no disfrutamos a lo mejor de servicios que sí disfrutan otras CCAA porque lo financian con la deuda y, sin embargo, ahora tenemos que pagar nosotros, es decir, venimos a pagar la fiesta de otros".