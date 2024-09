Clavijo espera que la Comisión Europea venga a Canarias con "soluciones, empatía y cariño" ante la crisis migratoria

LA LAGUNA (TENERIFE), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este viernes su deseo de que el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que visitará las islas este miércoles, traiga "soluciones, empatía y cariño" ante la crisis migratoria que sufre Canarias.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el curso académico en la Universidad de La Laguna (ULL) ha valorado que la UE se está "interesando mucho" por la situación tras la carta que remitió a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, al tiempo que ha tildado de "curioso" que sea más fácil ser recibido por el Papa o la UE que por el propio Gobierno español.

"Yo creo que el que venga la Unión Europea y nada más y nada menos que el vicepresidente, que pueda debatir con nosotros, que pueda hablar con los voluntarios, con la ONG, es una magnífica noticia porque Europa generalmente suele venir también con soluciones", ha indicado.

En esa línea espera también que el Gobierno central "conteste y reaccione ante esta situación".

Cuestionado por el nuevo protocolo publicado por el Gobierno canario para realizar la acogida de menores migrantes ha señalado que está orientado para "garantizar la seguridad de los niños" pues "no era normal que sin tomar huella, fotografía o identificar los niños fuesen entregados a una ONG, ni siquiera a la comunidad autónoma".

Según Clavijo, "no era normal que niños susceptibles de asilo político maliense no fuesen entendidos y no se les activase el protocolo".

Por ello, y en vistas de que la situación migratoria "se va a convertir en ordinaria y es estructural", se trata de "dotar de seguridad" para que los menores estén protegidos bajo la custodia o la atención inmediata de una administración pública.

"Está hecho con toda la buena intención. Nos hubiese gustado, de alguna manera, haber tenido más fluidez con el Gobierno de España para poder pactar las cosas, pero es que si no se quieren sentar es complicado que podamos avanzar y lo que nosotros no vamos a hacer es cómplice, porque en estas situaciones no hacer nada también es una decisión", ha explicado.

Clavijo ha insistido en que quedarse "quieto significa continuar desprotegiendo los menores".