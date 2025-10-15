Clavijo, a favor de blindar el aborto en la Constitución aunque ve el debate un "artificio" para generar división

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado este miércoles a favor de blindar el aborto en la Constitución si bien ha reconocido que el debate es un "artificio" para generar una "diferencia" entre las formaciones políticas.

En una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press ha garantizado el voto a favor de la diputada de su partido, Cristina Valido porque CC "cree que la mujer tiene que poder tomar la decisión sobre lo que ocurre con su cuerpo".

Clavijo ha dicho, no obstante, que no hay una mayoría suficiente para sacar adelante esa votación --se exigen tres quintos del Congreso-- y entiende que "interesa ese debate para que no se hable de otras cosas y para poner a la derecha y a la ultraderecha en un rincón y los progresistas en otro".

En esa línea sostiene que se trata de un debate que "estaba ya superado" en la sociedad y que "unos y otros" han puesto sobre la mesa ahora porque "son discursos ideológicos que los separan y los posicionan".