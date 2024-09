Clavijo ironiza con la dependencia política de la Fiscalía y se opone a recibir menores como "cajas de manzanas"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha ironizado este martes con la dependencia política de la Fiscalía Superior de Canarias tras suspender de forma cautelar el protocolo de acogida de menores migrantes de la comunidad autónoma.

"De quien depende la Fiscalía, pues ya está", ha respondido al portavoz de NC-BC, Luis Campos, en la sesión de control del Pleno del Parlamento utilizando una cita del presidente Pedro Sánchez hace algunos años en una entrevista radiofónica.

Clavijo, que ha espetado a Campos que conoce "mucho mejor" que él a la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, --impulsó los casos Grúas y Reparos que implicaban al presidente en su etapa como alcalde de La Laguna--, ha cuestionado que la Fiscalía y el TSJC pidan "volver a lo que hacían" en la pasada Legislatura, que era "recoger a los niños sin foto, sin registro, sin número y entregárselo a un particular". "No lo voy a hacer", ha apuntado.

En esa línea ha indicado que no se garantizan los derechos de los menores pues en muchas ocasiones no se les escucha, no se sabe si tienen padres o si son susceptibles de asilo, y se plantea si el modelo migratorio del Gobierno es el "muelle de la vergüenza" de Arguineguín.

De hecho, se ha preguntado "donde estaba la Fiscalía" en la pasada Legislatura, al tiempo que ha dejado claro que Canarias no va a burocratizar más la acogida de menores migrantes ni a recibirlos como si fueran "cajas de manzanas".

Campos (NC-BC) ha tildado de "vergonzosa" la insinuación sobre Farnés, "una profesional que no se deja llevar por dictados de nadie" y que ha impulsado la suspensión del "protocolo de la vergüenza" que incrementaba la "inseguridad jurídica" y "antepone" la burocracia al interés de los propios menores.

Ha acusado a Clavijo de actuar de forma "unilateral" al elaborar el protocolo al margen del pacto migratorio, lo mismo que al firmar el acuerdo con el PP, con muchos aspectos que su formación no comparte. "Volvamos a la unidad", ha reclamado.