Clavijo lamenta que España y Europa sigan sin reacción ante la migración cuando Canarias trabaja "casi en solitario"

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este viernes que España y Europa sigan sin reaccionar ante la situación migratoria, mientras desde su ejecutivo se trabaja "casi en solitario en el desierto".

Así lo ha manifestado tras asistir a un acto en Fuerteventura, donde indicó que evidentemente "Europa y España tienen que hacer una profunda reflexión del fenómeno migratorio", ya que los datos del Frontex recogen que "se había amortiguado en todo lo que es el Mediterráneo", sin embargo detecta como" el punto caliente de toda Europa, Canarias, y frente a eso no está habiendo reacción", más allá del trabajo que está haciendo el Gobierno de Canarias "peleando, peleando, casi en solitario en el desierto".

"No veo yo que ni Europa ni España está haciendo un planteamiento de cómo abordar esta situación para gestionarla, porque además la situación no va a desaparecer, va a estar ahí, va a seguir, todos los informes de África, la situación del Sahel, indican que no solo va a seguir, sino que probablemente pueda recrudecerse mucho más en los próximos tiempos, y frente a eso tendremos que estar reaccionando", apuntilló.

Asimismo ha criticado que el Gobierno de España "continuamente" quiera "fijar la pelota en el tejado de otro" cuando es quien gobierna y, por lo tanto, quien tiene "el control de fronteras, la migración, las competencias en materia de exteriores".

Aún así, apuntó, que durante este jueves se concluía una reunión de carácter técnico con el Ejecutivo central para tener un borrador del decreto ley o proposición de ley sobre menores migrantes no acompañados. En este sentido, indicó que "quedan los criterios que se pueden aplicar a la hora de distribuir de manera extraordinaria" a los menores que llegan a las costas.

Clavijo ha aprovechado para señalar que "todos" deben remar para que se produzca esa reparto extraordinario, que si bien "no modifica la ley, pues pueda concitar para aliviar la situación de emergencia" de Canarias.

Espera que a final del mes de enero se pueda tener el documento entre los dos gobiernos para que, en los primeros días de febrero, se busquen los apoyos de los grupos parlamentarios porque ha admitido que el final del año 2024 y el comienzo del año 2025 "está siendo durísimo".