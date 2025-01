Clavijo muestra su pesar por el fallecimiento de 50 migrantes en el naufragio de un cayuco en aguas del Atlántico

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este jueves su pesar por el fallecimiento de 50 migrantes en el naufragio de un cayuco en aguas del Atlántico, según ha expuesto en su cuenta oficial de 'X' como reacción a una información de la ONG Caminando Fronteras en la que asegura que han muerto 50 personas --44 paquistaníes-- cuando se dirigían a Canarias a bordo de un cayuco.

Clavijo ha subrayado que "no se puede ser solo testigos" de la situación migratoria actual, y ha instado al Gobierno central y la Unión Europa (UE) a actuar y "no" seguir "de espaldas a este drama humanitario" porque el Atlántico, puntualizó, "no puede seguir siendo el cementerio" de África.

"No se puede ser solo testigos. El Estado y Europa tienen que actuar. El Atlántico no puede seguir siendo el cementerio de África. No pueden seguir de espaldas a este drama humanitario. Mi pesar por el fallecimiento de las cincuenta últimas víctimas", ha expuesto Clavijo.