Clavijo y Pepe Álvarez se reúnen este miércoles para abordar la reducción de la jornada laboral

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se reunirán este miércoles en Tenerife para abordar la reducción de la jornada laboral, la subida de salarios y la mejora de las condiciones laborales en el subsector turístico.

La reunión comenzará a las 10.00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife y también asistirán la consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad, Lady Barreto, y el secretario general del sindicato en las islas, Manuel Navarro.

Tras el encuentro con el presidente, Álvarez, que ha destacado estos días el carácter progresista de Clavijo y su visión de la acogida de migrantes, visitará un centro de menores en la isla en compañía de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.