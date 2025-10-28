Clavijo pide "unidad política" para exigir al Estado que cumpla con los menores asilados: "No nos valen excusas"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias
Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 28 octubre 2025 13:58

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado este martes al "amparo" y la "unidad política" de la Cámara regional para exigir al Estado que cumpla con el último auto del Tribunal Supremo que da 15 días para derivar a los menores solicitantes de asilo.

"No nos valen excusas", ha señalado en una comparecencia ante el Pleno del Parlamento solicitada a petición propia en la que ha reconocido su "frustración" porque ya no le quedan más instancias a las que acudir --"hemos estado hasta con el Papa Francisco"--.

Clavijo ha insistido en la "desesperación" del Gobierno canario porque ha tenido que afrontar en "solitario" la atención de menores migrantes no acompañados, "llegando a picos de 5.800" y ahora, con un total de 4.554.

(Habrá ampliación)

