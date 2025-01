Clavijo, ante la posible irrupción de Vox en el gobierno de Arona: la alcaldesa actúa en el ámbito de sus competencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo(CC), ha aclarado este miércoles que si el programa y acuerdos con CC en el gobierno cerrado por CC en Arona no se ven afectado, no habría motivos para quitar el apoyo nacionalista al gobierno municipal, ya que las últimas decisiones de la alcaldesa, Fátima Lemes,sobre la reestructuación de su gobierno municipal, responden al "ambito de sus competencias".

Así, ante la posibilidad de que dos ediles de Vox puedan sumarse al grupo de gobierno de la corporación municipal y de que CC quite sus apoyos, Clavijo ha puntualizado que el partido nacionalista no tiene "ningún pacto con Vox", que lo que tiene es un acuerdo de investidura en el Ayubtamiento, por lo que las decisiones de la alcaldesa, que por el momento no afectan al acuerdo cerrado con CC, están "en el ámbito de sus competencias".

"Si las áreas de CC y el acuerdo y programa cerrado no se ven afectados, que no es el caso, si la alcaldesa toma en otras aspectos otras decisiones, está en su ambito de competencias", ha subrayado Clavijo en rueda de prensa con motivo de la firma de un convenio para el refuerzo de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias.