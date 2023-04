Clavijo presenta una lista que hará que Canarias "salga adelante traslos cuatro años de fracaso de Torres"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, presentó hoy miércoles al equipo de mujeres y hombres que hará que "Canarias salga adelante tras cuatro años de fracasos del Gobierno de Ángel Víctor Torres" y que "han sido nefastos para las Islas por la falta de gestión y de respuestas a la pandemia, a la erupción volcánica de La Palma o a la situación que viven miles de familias canarias que no llegan a fin de mes por la inflación".

Acompañado por José Miguel Barragán, Beatriz Calzada y Sergio Rodríguez, que le suceden en los puestos 2, 3 y 4 de la lista autonómica con la que los nacionalistas canarios concurrirán a las Elecciones Locales y Autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo, Fernando Clavijo se mostró convencido de que Coalición Canaria "es la única alternativa de Gobierno".

El candidato a la Presidencia destacó algunas de las medidas que podrá en marcha en los primeros cien días de Gobierno, entre ellas, una bajada de impuestos puntual para aliviar la carga que soportan las familias canarias. Precisamente, Fernando Clavijo sostuvo que hay medidas "que no se pueden seguir postergando porque la realidad es que miles de canarios y canarias están hoy al límite y no llegan a fin de mes".

De la misma forma, reconoció que a pesar de la falta de medidas por parte del Estado, que sí aplica en el resto de territorios, "no vamos a esperar a que Madrid resuelva nuestros problemas; vamos a resolverlos nosotros, este equipo de mujeres y hombres, porque sabemos cómo hacerlo y porque las familias no pueden seguir esperando a que el Gobierno de Canarias o el de España le tiendan la mano".

Precisamente, Clavijo rechazó el incremento de la recaudación por parte del Gobierno de Canarias. "El Gobierno de Ángel Víctor Torres está aprovechando la subida de precios para recaudar más que nunca mientras los canarios y canarias pierden renta disponible", señaló Clavijo, que indicó que hoy una familia con una renta media en Canarias es un 17% más pobre que hace un año y tiene dificultades para pagar la hipoteca, hacer frente a los recibos o hacer la compra.

Este es uno de los ejes en el que los nacionalistas centran su programa para cambiar Canarias en los primeros cien días de Gobierno y que se acompaña de medidas "con las que situar a los canarios y canarias en el centro del sistema, haciendo que recuperen renta disponible, restableciendo la calidad de los servicios públicos esenciales y garantizando la defensa de las singularidades canarias".

Para ello, el candidato a la Presidencia de Canarias se ha propuesto, además de a bajar de forma coyuntural los impuestos, poner en marcha bonificaciones e incentivos para impulsar y transformar la economía, situar a los canarios en el centro de las políticas públicas y sociales, así como, defendió una nueva estructura de Gobierno adaptada a los nuevos desafíos de canarias y mantener una estrategia permanente en Madrid y Bruselas para garantizar la defensa de las singularidades canarias.

Fernando Clavijo enfatizó en que Coalición Canaria "representa la única alternativa de un Gobierno que piensa y ponga a Canarias por encima de todo. Lo hemos demostrado en el Gobierno, pero también en la Oposición donde hemos conseguido arrancar grandes logros para esta tierra que dieron por perdidos el presidente, Ángel Víctor Torres y su Gobierno", entre ellos, se refirió a la gratuidad de las guaguas y el tranvía para los canarios y canarias, el 60 % de bonificación en el IRPF a los palmeros y palmeras o el Plan de Reconstrucción para La Palma consignado en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

En este sentido, señaló que el Gobierno del Pacto de las Flores "no solo no ha sabido gestionar" y puso como ejemplo el incremento de las listas de espera sanitaria con 1.000 millones de euros más o la respuesta que han dado a los afectados por el volcán de La Palma a los que "no solo se le da como respuesta habitacional a quienes perdieron su casa los conocidos como contenedores de la vergüenza sino que hemos visto estos días como esos contenedores ya han empezado a deteriorarse".

La lista autonómica de Coalición Canaria a la cita con las urnas del próximo 28 de mayo encabezada por Fernando Clavijo está compuesta por José Miguel Barragán, Beatriz Calzada, Sergio Rodríguez, Sandra Rodríguez, David Ramos, Gerardo Vera, Carmen Medina, Verónica Messeguer, y como suplentes, Carmen Márquez, Miguel Ángel Clavijo y Roberto Almeida.