Clavijo reprocha "caciquismo y prepotencia" al Gobierno con el MV Hondius y exige "respeto" para Canarias

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cargado este miércoles contra el "caciquismo, la prepotencia y la arrogancia" del Gobierno central durante la gestión del brote de hantavirus y ha exigido "respeto" para la sociedad canaria.

En una comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento ha negado que su posición de rechazo al fondeo del MV Hondius y la solicitud de información se deba a "tacticismo político" y ha afeado a los socialistas canarios que "se ponen firmes" cuando "los llaman los asesores de Madrid".

"No vamos a aceptar que nadie venga de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios y agachar la cabeza", ha detallado, subrayando que su papel como presidente es "defender a Canarias por encima de todo".

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