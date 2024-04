Clavijo valora la "valentía" del Gobierno por regular el "absoluto disparate" del auge del alquiler vacacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este miércoles la "valentía" de su Ejecutivo, que ha personificado en la consejera de Turismo, Jessica de León (PP), por afrontar la regulación del alquiler vacacional, un "absoluto disparate" en los últimos años.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que en la última década, por ejemplo, se han puesto en el mercado camas bajo esta modalidad como se hubieran construido 437 hoteles de 500 camas cada uno.

Clavijo ha reconocido que su Gobierno está "preocupado" por el acceso a la vivienda en las islas y ha lamentado, por ejemplo, que la ley de vivienda estatal ha sacado vivienda del mercado porque los propietarios ven más "rentable" el alquiler vacacional.

El presidente cree que esta ley, aún en fase de anteproyecto, es un "primer paso" para mejorar el mercado de la vivienda en las islas.

"Así no podíamos seguir. No hemos venido a hacer más de lo mismo, seguro que vamos a recibir críticas pero hemos intentado cambiar las cosas, no nos vamos a quedar inmovilizados ni quietos ni ser un mero espectador", ha destacado.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha cargado contra el "problema heredado" del PSOE con la vivienda en Canarias, con el aumento de demandantes en los últimos cinco años hasta superar los 25.000 fruto del "inmovilismo" del 'Pacto de Las Flores'.

Por ello ha destacado la iniciativa del Gobierno por aprobar el decreto de vivienda y preparar la ley de alquiler vacacional porque ambas iniciativas, como si fueran "un puzle, van a solucionar en parte el problema que ha dejado el PSOE".