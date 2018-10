Clavijo ve "conveniente" adelantar las Elecciones Generales cuando se aprueben el REF y el Estatuto

Publicado 25/09/2018 13:29:23 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que es "conveniente" adelantar las Elecciones Generales una vez se aprueben las reformas del REF y el Estatuto de Autonomía y si el Estado "no da salida" a la firma de los convenios pendientes.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista, ha apuntado que solicitar el adelanto electoral no es un "ejercicio de irresponsabilidad" ya que para el PSOE, "Canarias ha dejado de ser máxima prioridad".

Ha dicho que los socialistas "tienen miedo de acudir a las urnas" y agregado que su reunión con el presidente del PP, Pablo Casado, se debe a que su partido tiene mayoría absoluta en el Senado y puede activar la tramitación de urgencias de ambas reformas.

En esa línea, ha comentado que el PSOE "no es garante" de la defensa de los intereses de las islas, poniendo como ejemplo algunas "perlas" de su mandato como la negociación del descuento del 75% para residentes, que "no hay fecha" para la firma del convenio de carreteras y remiten un documento con el consell de Ibiza o que no haya salido la subasta de las energías eólicas.

"Esto evidencia lo que importa Canarias al PSOE y la poca capacidad de influencia que tienen ustedes en su partido", ha indicado a la bancada socialista.

CORUJO VE UN "ENAMORAMIENTO" CLAVIJO-CASADO

Su portavoz, Dolores Corujo, ha dicho que Clavijo tiene "cierta tendencia a rebasar la línea" del populismo "sin tener en cuenta intereses generales" porque pide elecciones "en un momento vital" para Canarias en el que deben culminar "reformas trascendentales".

En esa línea, ha criticado que sume "a los voceros y despechados del PP" pidiendo "de manera irresponsable" un adelanto electoral debido al "enamoramiento" que ha tenido con Pablo Casado, su "alma gemela".

Además, ha señalado que tiene "poca legitimidad" para hacer una petición de ese tipo ya que su Gobierno está en un "permanente ejercicio de minoría", con el 18% de los votos.