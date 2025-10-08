Colegio de Psicología de Tenerife pide más recursos ante el "alarmante" aumento de problemas de salud mental

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife se suma al 'Día Mundial de la Salud Mental' bajo el lema elegido este año "Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental" para reivindicar la necesidad de destinar más recursos al bienestar emocional y dar así respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad en general, haciendo hincapié en la atención a las personas cuando viven una situación inesperada y de catástrofe.

En este sentido, la decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, afirma que "es alarmante el incremento de los problemas relacionados con la salud mental en la sociedad".

En esa línea expone que la situación ha crecido especialmente en estos tres últimos años, "marcados por las diferentes crisis económicas y sociales, las secuelas que dejó la pandemia, e incluso la consecuencias devastadoras del volcán en La Palma, dejando a muchas familias en situación de vulnerabilidad".

Linares destaca en una nota que "el derecho a acceder a tratamientos de salud mental debería considerarse como básico, sin recursos suficientes no se puede garantizar una atención digna, igualitaria y una mejoría en los problemas que cada día afectan a más personas del entorno".

La decana explica que desde el Colegio llevan años luchando por medidas como la inclusión del psicólogo educativo en los centros de enseñanza, el refuerzo de la presencia de profesionales de la psicología en los centros de atención primaria y en los servicios sociales, medidas que "permitirían atajar los problemas desde la raíz, con mayor rapidez de actuación y, por tanto, con mejores resultados".

El Colegio subraya que la carencia de profesionales en el sistema público, las listas de espera y la falta de programas preventivos dificultan que muchas personas puedan acceder a la ayuda que necesitan de forma ágil y eficiente.

"Es vital que las administraciones se comprometan con la salud mental, con nuevos planes y proyectos en los que los profesionales de la psicología estén involucrados por completo desde el primer momento", afirma Linares.

La decana asegura también que "invertir en bienestar psicológico es invertir en el futuro, es urgente que las diferentes instituciones responsables se unan cuanto antes para poder poner en marcha iniciativas que eviten el seguir perdiendo vidas y bienestar por el camino".