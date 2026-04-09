La compraventa de vivienda por extranjeros baja en Canarias un 10,8% en el segundo semestre, hasta 3.667 operaciones

Archivo - Una inmobiliaria. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros se redujo en las islas Canarias un 10,8% interanual durante el segundo semestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 3.667 operaciones.

Asimismo, el precio por metro cuadrado fue 2.801 euros en el archipiélago, lo que supone un 9% internual, según datos de la estadística del Notariado.

Mientras, en el conjunto de España, la compraventa de vivienda por parte de extranjeros bajó un 4,4% interanual, hasta las 66.629 operaciones y representando el 18,4% del total, por debajo del 19,5% en el mismo periodo de 2024 y del 20,9% de 2023.

Así, los extranjeros residentes concentraron el 62,8% de las operaciones, lo que supone un 3,3% más frente a la segunda mitad de 2024. Por su parte, las compraventas de los no residentes correspondieron al 37,2% restante, con un retroceso del 15,1% respecto al segundo semestre de 2024.

En términos de evolución reciente, el volumen de compraventas por extranjeros experimentó una ligera caída en el segundo semestre de 2025 respecto al semestre anterior, tanto entre residentes como no residentes.

En los no residentes, el ajuste se produce tras el fuerte crecimiento post pandemia, con un máximo en el primer semestre de 2022 y una posterior tendencia descendente.

Por su parte, los extranjeros residentes, pese al leve retroceso frente a la primera mitad de 2025, alcanzaron el segundo mayor volumen histórico, lo que refleja el dinamismo de este segmento en los últimos semestres.

LOS EXTRANJEROS PAGARON UN 5% MÁS POR LA VIVIENDA

El precio promedio por metro cuadrado de las viviendas adquiridas por compradores extranjeros en el segundo semestre de 2025 se situó en 2.479 euros por metro cuadrado, un 5% más que en el mismo periodo de 2024.

De esta manera, los extranjeros no residentes continuaron pagando los importes más elevados por sus viviendas, con una media de 3.242 euros (+5,8%), frente a los 1.963 euros por metro cuadrado abonados por extranjeros residentes (+9,4%). Los compradores nacionales pagaron unos 1.839 euros por metro cuadrado (+7,4%).

Si bien en el segundo semestre de 2025 el precio de la vivienda adquirida por extranjeros residentes ha mostrado un crecimiento superior al de los no residentes, la brecha alcista de precios entre ambos grupos de compradores iniciada en el primer semestre de 2015, continúa siendo significativa en los últimos años.

Por comunidades autónomas, la evolución de precios fue creciente en 16 de ellas, con incrementos destacados en Cantabria (+17,2%), Región de Murcia (+14,1%) y La Rioja (+13,4%). La única autonomía donde se observó un descenso fue en Galicia (-4,9%).

LAS COMPRAVENTAS RETROCEDIERON EN OCHO CC.AA.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó en nueve comunidades autónomas y retrocedió en ocho de ellas, con las mayores caídas en la Comunidad de Madrid (-20,3%), Islas Canarias (-10,8%), Islas Baleares (-10,2%), Comunidad Valenciana (-7,3%), Región de Murcia (-5,4%), Navarra (-4,7%), Cantabria (-4,4%) y Andalucía (-3,9%).

Los crecimientos más intensos se produjeron en Castilla-La Mancha (+21,5%), Extremadura (+13,8%), Aragón (+11%) y Castilla y León (+10,4%). Mientras que hubo avances más moderados, con crecimientos inferiores al doble dígito, en País Vasco (+9,9%), Asturias (+7,3%), Galicia (+6,6%), Cataluña (+0,7%) y La Rioja (+0,5%).

En el segundo semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en Comunidad Valenciana, con 9.926 operaciones (40% del total); Andalucía con 6.263 compraventas (25,3%); Cataluña, con 2.151 (8,7%), la Región de Murcia (1.933; 7,8%), e Islas Canarias (1.843; 7,4%).

Entre los extranjeros residentes, Cataluña lideró el mercado con 9.004 operaciones (21,5% del total), seguida de Comunidad Valenciana (8.796; 21%), Andalucía (6.164; 14,7%) y Comunidad de Madrid (9,6%).

REINO UNIDO LIDERA LA DEMANDA EXTRANJERA DE VIVIENDA

Por nacionalidad de los compradores, el mayor número de operaciones en el segundo semestre de 2025 correspondió a Reino Unido, con 5.178 operaciones, el 7,8% del total, seguido de Marruecos con 5.154 (7,7%), Italia (4.397; 6,6%), Alemania (4.351; 6,5%) y Rumanía (4.339; 6,5%).

Por su parte, el grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones, lo que supone el 12,3% del total, manteniendo una participación relevante dentro del mercado.