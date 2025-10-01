La compraventa de viviendas en Canarias registró 13.569 transacciones hasta junio, un 1,24% menos, según Vivienda

Archivo - Una mujer camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, a 4 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Por comunidades autónomas, se registraron caídas hasta junio solo en Canarias, con un 1,24% menos de transacciones

MADRID/SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas alcanzó las 379.777 transacciones hasta junio en España, lo que supone un 8,4% más en relación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 350.202 operaciones, según la estadística sobre transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana consultada por Europa Press.

Sólo en el segundo trimestre del año se registraron 195.737 operaciones, un 3,1% más respecto al mismo periodo del año anterior y el mejor dato para un segundo trimestre desde 2022.

Por comunidades autónomas, se registraron caídas hasta junio solo en Canarias, con un 1,24% menos de transacciones, hasta las 13.569. En todas las demás autonomías aumentaron, con especial avance en Castilla y León (+18,26%), Cataluña (+14,61%), Región de Murcia (+12,74%) y Galicia (+12,74%).

Sin embargo, en términos absolutos, Andalucía fue la que más operaciones registró en los primeros seis meses del año, con 74.238 transacciones. Le siguen Cataluña (59.526) y Comunidad Valenciana (58.823).

LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA USADA AUMENTA POR ENCIMA DE LAS NUEVA

Por tipología de vivienda, la compraventa de vivienda nueva alcanzó las 31.364 unidades hasta junio, lo que supone un 5,61% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, se registraron 348.413 transacciones de vivienda de segunda mano, un 8,71% más que en el mismo periodo del año anterior.