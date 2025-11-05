Un conato de incendio en Valleseco (Gran Canaria) deja más de 1.000 metros de helechos y arbustos afectados

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Valleseco, en la isla de Gran Canaria, ha sufrido durante la madrugada de este miércoles un conato de incendio que ha dejado entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados de helechos y arbustos afectados en la zona de interfaz, según ha informado el Cabildo insular.

El fuego, que ya se ha dado por controlado, se produjo en una zona en la que hay viviendas y hasta la que se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias del parque de bomberos de Arucas, así como Protección Civil y Presas.

Tras controlar el fuego, el personal desplazado ha estado durante la noche liquidando el fuego y enfriando la zona.

El Cabildo de Gran Canaria recuerda que la isla permanece en alerta por riesgo de incendios por encima de 400 metros.