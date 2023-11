Concluyen las jornadas 'Retos de la Prevención del Ahogamiento en Canarias' con un taller de primeros auxilios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras jornadas sobre los 'Retos de la Prevención del Ahogamiento en Canarias' han concluido este miércoles con el taller 'Cómo intervenir ante un ahogamiento' donde, de la mano del experto en emergencias, Juan Ramón Viera, unos 300 alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria han aprendido primeros auxilios.

Así lo ha informado 'Canarias, 1500 km de Costa', coorganizadora de la cita junto a la Concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que agrega que los menores fueron informados de la repercusión del ahogamiento en Canarias y la importancia de aplicar la prevención para evitar un accidente en espacios acuáticos.

En este sentido, el promotor de la plataforma para la prevención de ahogamientos, Sebastián Quintana, indicó que muchos de los alumnos que participaron en el taller aseguraron haber vivido alguna vez una situación de riesgo en playas y piscinas.

Así, los niños confesaron no saber cómo actuar de forma correcta en estos escenarios y no ocultaron que no iban a olvidar tales sucesos por el miedo que habían pasado.

LOS NIÑOS APRENDIERON PRIMEROS AUXILIOS

Por su parte, Juan Ramón Viera coordinó el taller de primeros auxilios, tanto Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) solo con las manos, como el uso del desfibrilador (DEA), despertando la curiosidad de los niños.

Con esta acción práctica concluyen las primeras jornadas sobre los 'Retos de la Prevención del Ahogamiento en Canarias' que han reunido en un mismo foro a miembros del Gobierno de Canarias, con la presencia del consejero de Política Territorial Manuel Miranda; el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo; la presidenta de la Fecam, Mari Brito, así como las diputadas del Parlamento regional Nayra Alemán y Jenny Curbelo, expertos juristas y los principales responsables del Servicio de Urgencias Canario, 112 y CECOES.

También participaron el Jefe de Servicio de la Dirección General de Emergencias del Govern de Illes Balears, Juan Pol y su homónima del Gobierno de Canarias, Montserrat Román.