Condenado un profesor de Filología de la ULL a 21 meses de prisión por abusar sexualmente de siete alumnas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) a 21 meses y siete días de prisión por los delitos de abuso sexual a un total de siete alumnas, un conjunto de actos delictivos que fueron cometidos entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.

La sentencia, hecha pública este miércoles, recoge que el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, realizó estas acciones de abuso sexual en el ámbito de las relaciones académicas que mantenía con estas alumnas, con "el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y "sin que mediara consentimiento".

Entre los testimonios aportados, se relata que estas acciones delictivas tenían lugar en el despacho el docente, donde el acusado llegó "a tocar las manos y los muslos" a una de sus alumnas, además de en otros espacios de la Universidad, como pasillos, cafetería y aula de clase, donde llegó a "agarrar del brazo y acariciar la nuca" a otra de las estudiantes.

Además, el acusado llegó incluso a insinuarse a algunas de estas alumnas --"imagínate que somos dos amantes nosotros y nos despertamos por las mañanas con los rayos de sol"-- y a propinar frases injuriosas, como ocurrió cuando una de ellas llevaba un vendaje y comenzó a tocarle la espalda hasta llegar casi al culo, y le decía "que si se lo había hecho en la cama, porque ella era una salvaje en la cama".

Por el conjunto de acciones cometidas, el acusado ha sido condenado 21 meses y siete días de prisión, y a inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por cada uno de ellos, más libertad vigilada durante cinco años, la prohibición de ejercer su profesión docente fuera del ámbito universitario y realizar un curso formativo de educación sexual.

No obstante, el condenado no entrará en prisión, cuestión condicionada a que no delinca en el plazo de tres años computados desde la fecha del fallo judicial y al cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones impuestas.

Además, en el ámbito de la responsabilidad civil, el acusado también ha sido condenado a abonar a cada una de las siete perjudicadas la cuantía de 3.500 euros, montante económico que el acusado ha procedido a consignar con carácter previo al acto del juicio oral.