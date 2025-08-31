Un conductor herido moderado tras volcar su vehículo en La Laguna (Tenerife) y quedar atrapado en el habitáculo

Archivo - Sucesos.- Una mujer afectada moderada al producirse un incendio en su vivienda de Santa Cruz de Tenerife - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor resultó herido moderado sobre las 22.00 horas de este sábado tras volcar si vehículo en la vía TF-2, dentro del municipio de La Laguna (Tenerife) y quedar atrapado en el interior del mismo.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, Bomberos de Tenerife se hicieron cargo de liberar al varón para que fuera asistido por los servicios sanitarios.

Así, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al varón, que sufrió policontusiones de carácter moderado, y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

Por último, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.