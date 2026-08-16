Un conductor muere al salirse de la vía y caer por un barranco en Fagajesto (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha fallecido en la mañana de este domingo al salir de la vía y caer por un barranco desde unos 30 metros de altura en Fagajesto, dentro del municipio de Gáldar (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que añade que el vehículo se incendió durante el accidente y las llamas quemaron unos 600 metros cuadrados de cañaveral hasta que pudo ser sofocado por bomberos del Consorcio de Emergencias.

Al respecto, según apunta el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), en el lugar permanece una Unidad Presa del Cabildo de Gran Canaria refrescando la zona.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre debido a que sufrió lesiones incompatibles con la vida.

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo desplegado y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.