Un conductor resulta herido grave al chocar contra una farola en Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

Un conductor resultó herido a última hora de la tarde de este jueves al chocar contra una farola en la Calle Granada del municipio de Arrecife (Lanzarote), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudieron bomberos del Consorcio de Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios, que liberaron al hombre del interior del turismo y aseguraron el vehículo.

Mientras, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó al varón al presentar varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Finalmente, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.