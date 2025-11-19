Convocada la línea de ayudas para el fomento de las razas autóctonas en Canarias, por un importe de 251.000 euros

Convocada la línea de ayudas para el fomento de las razas autóctonas en Canarias, con un importe de 251.000 euros - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado de manera anticipada para 2026 la orden de convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas canarias por importe de 251.000 euros.

Asimismo, en estas ayudas, financiadas con cargo a fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se considerarán gastos subvencionables aquellos que se deriven de la creación o mantenimiento de libros genealógicos, tanto de personal como de equipamiento informático u oficinas, así como los relativos a la implantación de programas de mejora oficialmente aprobados y los controles de rendimientos y evaluaciones genéticas de los animales.

"Las razas autóctonas constituyen una seña de identidad de la ganadería canaria, y aportan una riqueza incalculable, tanto desde el punto de vista económico como social y cultural, además de conformar un almacén genético fundamental que es necesario conservar ya que muchas producciones agroalimentarias de las islas están basadas en estos animales, que tienen un alto grado de adaptación a nuestras condiciones medioambientales", ha señalado el consejero del área, Narvay Quintero, en una nota de prensa.

Las solicitudes para acogerse a esta medida se presentarán según el modelo normalizado desde el día 2 de enero hasta el 3 de febrero de 2026, y todo ello a través de la sede electrónica.

PATRIMONIO GENÉTICO

El Gobierno de Canarias aprobó el pasado mes de junio una declaración institucional para el reconocimiento de las razas autóctonas canarias como patrimonio genético, con el fin de favorecer la expansión de estos ejemplares como actores "fundamentales" en la sostenibilidad ambiental y por su aportación a las elaboraciones del sector primario.

Este reconocimiento abarca tres razas ganaderas caprinas (tinerfeña, majorero, y palmera), tres ovinas (palmera, canaria y canaria de pelo), dos bovinas (canaria y palmera), una porcina (negra canaria), una equina asnal (burro majorero) y una de camélido (camello canario), reconocidas como genéticamente distintas en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.

Además, por medio de esa declaración se elevó el nivel de protección de cuatro razas caninas ligadas tradicionalmente a la ganadería por sus actividades de pastoreo, en concreto el presa canario, el podenco canario, el perro majorero y el pastor garafiano, según ha concretado el departamento regional.