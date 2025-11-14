Corujo dice que la gratuidad del transporte público en Canarias "lleva el sello" del PSOE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Canarias ha valorado este viernes el apoyo del Congreso de los Diputados a la prórroga de la gratuidad del transporte público en el archipiélago, una medida que, según ha destacado la diputada y portavoz de los socialistas canarios en las Cortes, Dolores Corujo, "lleva el sello" de la formación, tanto en su origen hace casi tres años como ahora, a través de una enmienda la Ley de Movilidad Sostenible, por la cual se da continuidad al descuento del 100% en el precio de los abonos y títulos multiviaje de la guagua y el tranvía en reconocimiento a la insularidad canaria.

Corujo ha aprovechado para dar la "bienvenida al Partido Popular a la política útil" con su apoyo a esta prórroga "después de votar tantas veces en contra del interés de los canarios y canarias", caso de la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, las ayudas de La Palma o la derivación de los menores migrantes.

También ha lamentado que los populares, junto a Coalición Canaria, hayan intentado "apropiarse" de esta medida, teniendo en cuenta "todos esos portazos que han dado a esta tierra".

"Ojalá este apoyo marque un punto de inflexión y entiendan por fin que la política debe servir para mejorar la vida de la gente", ha añadido en una nota la diputada socialista por la provincia de Las Palmas.

Dolores Corujo ha recordado que la prórroga de la medida se aplicará tanto en Canarias como en Baleares, "dos territorios singulares donde el transporte público es esencial y donde la gratuidad se reconoce, con esta medida, como un derecho vinculado a su condición insular".

Ha valorado, además, que el Gobierno de España haya renovado su compromiso con ambas comunidades, "demostrando que cuando se gobierna con sensibilidad territorial y visión social, los avances no se detienen".

Con esta decisión, ha dicho, el PSOE reafirma su compromiso con un modelo de movilidad "moderno, accesible y sostenible", una política que nació con vocación de permanencia y que, gracias al respaldo parlamentario, "seguirá siendo un instrumento decisivo para aliviar gastos esenciales, combatir la dependencia del vehículo privado y avanzar hacia un archipiélago más sostenible y más justo con los que más lo necesitan".