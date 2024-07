Cruz Oval denuncia "acoso" de Román Rodríguez en el Gobierno canario: "Me hizo sentir que era una okupa"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exconsejera de Sanidad del Gobierno de Canarias durante el 'Pacto de las Flores', Teresa Cruz Oval, ha dicho este martes que sintió "acoso" por parte del entonces vicepresidente del Ejecutivo, el actual presidente de NC-BC, Román Rodríguez.

"Me hizo sentir que era una okupa en el Gobierno de Canarias. Y esa sensación, a lo largo de ocho meses, se convirtió en un acoso y derribo. Si fuéramos dos compañeros de trabajo, desde luego que era objeto de ponerle una denuncia, porque era continuado en el tiempo", ha señalado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press.

Ha incidido en que Rodríguez practicaba el "acoso y derribo" hasta el punto de que compartir asiento en el Gobierno con él era una "auténtica tortura". "Eran desproporcionadas las descalificaciones que recibía innecesariamente", ha apuntado.

En esa línea ha indicado que desde el "minuto número uno" de la legislatura fue su "obsesión", hasta el punto de que no le dio "tregua" y no se alegraba de "ninguno" de los indicadores sanitarios que se lograban mejorar.

Incluso, ha revelado que cuando se decidió el confinamiento del hotel del sur de Tenerife porque se detectó un caso de Covid-19 el entonces vicepresidente comentaba "a gritos" que la consejera de Sanidad se había "cargado la economía de Canarias".

"Pocas semanas después se confinó el mundo entero. Y cuando tú te equivocas políticamente, no pasa nada por pedir disculpas, me equivoqué, pero no fue capaz de plantear me equivoqué, sino seguía insistiendo en que un poco menos que estaba tomando decisiones a lo loco", ha comentado.

La exconsejera no ha querido decir abiertamente que Rodríguez sea machista pero sí ha remarcado que sintió "machismo" en su comportamiento.

"Sentí que era una persona machista. Me sentí como mujer un florero", ha destacado, al tiempo que ha criticado la "fijación continua" con su gestión.

"No lo vi hablando de ninguna persona de otra área, sino continuamente la que estaba descalificando era a la consejera de esta área", ha comentado.