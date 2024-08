Dávila coincide con Puente en la "gestión ineficaz" de Torres y Martín para impulsar el tren del sur de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha coincidido este miércoles con el ministro de Transportes, Óscar Puente, en criticar la "gestión ineficaz" de los gobiernos de Ángel Víctor Torres y Pedro Martín en el pasado mandato para desarrollar el tren del sur.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado de forma irónica que no "esperaba" que el ministro "arremetiera" contra dos compañeros de partido (PSOE) con tanta "fiereza" en una entrevista concedida a los periódicos de Prensa Ibérica en Canarias, subrayando que fue Martín quien "paralizó" el proyecto del tren.

Dávila ha remarcado que tiene una relación "muy buena" con Puente y que se trabaja codo con codo entre el ministerio y el Cabildo para "poder impulsar lo que se paró durante los cuatro años".

"Estamos aquí no para mirar para detrás, lo he dicho desde el primer momento, sino para mirar hacia adelante, hacerlo de la mano del ministro, con la mano que él nos ha tendido y precisamente para tener una gestión eficaz y no como la de los últimos cuatro años del equipo del gobierno socialista", ha comentado.

Por ello ha insistido en "recuperar el tiempo perdido" y que esos cuatro años de paralización "no impacten sobre el desarrollo de la conectividad sostenible y la gran revolución verde que se tiene que dar en Tenerife para que el tráfico no siga siendo un problema sobre la movilidad en la isla".

El portavoz del Grupo Popular, José Carlos Acha, ha tildado de "surrealista" la entrevista de Puente dado que el expediente del tren estaba "funcionando" y fue un Gobierno socialista el que lo "paralizó" en el pasado mandato.