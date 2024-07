Dávila defiende que continúa proyectos del PSOE frente a la "actitud sectaria" de Martín, que liquidó programas de CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido este miércoles su forma de gestionar la corporación en la que dan continuidad a proyectos anteriores que son buenos para la isla en contraposición a la "actitud sectaria" del presidente del Grupo Socialista, Pedro Martín, que liquidó programas impulsados por CC, como por ejemplo Ansina, tras más de 30 años de andadura.

"Nosotros no nos comportamos así. Cuando los proyectos son buenos para Tenerife, los continuamos, le damos continuidad, lo asumimos con toda la naturalidad", ha indicado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Sobre los retrasos en la licitación de carreteras a los que ha aludido este miércoles Martín, ha indicado que es competencia de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias pero, en todo caso, ha dicho que "no estaban adjudicados, no tenían declaración de impacto ambiental". "No los dejó en marcha", ha apuntado.