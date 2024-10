Dávila reduce a 300.000 euros la ayuda al foro 'Esland' y acusa al PSOE de "boicotear" los eventos en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha negado este miércoles que la corporación vaya a aprobar una modificación de crédito de 1,2 millones para traer a la isla la celebración de los 'Premios Esland' que promueve el youtuber TheGrefg y la ha reducido a 300.000 euros y vinculados a un foro de formación en nuevas tecnologías y emprendimiento.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que Tenerife aún no ha sido designada para acoger los premios y de hecho "compite" con grandes ciudades como Madrid, Málaga y algunas de Latinoamérica.

Ha precisado que "no es cierto" lo que ha denunciado días atrás el PSOE, a quien ha afeado que "no saben leer los expedientes" y le ha acusado de "boicotear" la celebración de grandes eventos en la isla por su "nula visión".

Dávila ha indicado que los 'Premios Esland' representan "el mayor evento en español del sector del streaming, los videojuegos y los e-sports", con más de 600 millones de visualizaciones. "Entiendo que el Partido Socialista esté molesto con esto", ha comentado.

En esa línea ha señalado que los premios son un certamen "absolutamente privado" y la posible participación del Cabildo se vincularía a la celebración de un foro para la formación de jóvenes.

Ha señalado igualmente que la inversión privada rondaría los 1,5 millones y el promotor entiende que Tenerife "es un buen lugar" para celebrar este evento, aparte de que normalmente el retorno de la inversión es cinco veces más.

La presidenta ha cargado contra las "miserias" del PSOE por oponerse a este tipo de encuentros y ha ironizado con que no se celebren las finales de la 'Kings League' en Tenerife porque Piqué "cae mal" o que España no juegue en el Heliodoro "porque no está satisfecho con algún jugador o su rendimiento".

"Esta miseria en la que el Partido Socialista se detiene, cuando estamos hablando de que no ejecutaron el plan para mayores, para personas discapacitadas, de verdad, a mí me parece, qué quieren que les diga, una miseria, y ahora entiendo que la isla quedara con un 22% de paro", ha señalado.

Dávila ha defendido la apuesta del Cabildo por las nuevas tecnologías y los videojuegos y lo ha contrapuesto con el modelo del PSOE que "se cargó" la TLP. "Da cuenta de por dónde iba la deriva que había tomado y la parálisis que había tomado nuestra isla, la isla de Tenerife", ha señalado.