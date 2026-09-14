Declarado un incendio de "alto potencial" cerca de Cazadores (Gran Canaria) - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de "alto potencial" ha sido declarado en las horas centrales de este lunes cerca de la zona de Cazadores, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Cabildo, que ha tildado el fuego como "aparatoso" por las características del mismo y por la humareda negra que se desprende del mismo.

Hasta el lugar han acudido los medios de extinción de la Corporación insular, que a las 13.00 horas ya habían iniciado las labores de extinción del incendio.

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ha recomendado a la población extremar la precaución debido a la situación climatológica existente este lunes en la isla con altas temperaturas de hasta 35ºC en zonas de medianías.