Defensor del Pueblo ve con "dolor" la acogida a menores migrantes en Canarias: "Están ahí sin expectativas"

Ángel Gabilondo dice que la "solidaridad" es insuficiente y entiende que el Congreso "tiene que hacer algo" para buscar soluciones



LA OROTAVA (TENERIFE), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha confesado este viernes su "conmoción" y el "terrible dolor" que le ha generado una visita a un macrocentro de menores migrantes con más de 200 plazas en Hoya Fría, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

"Están ahí sin expectativas. Era para unos pocos días, llevan más de dos meses ahí y no hay horizonte hacia donde puedan ir", ha relatado a los medios de comunicación, subrayando que hay que hacer "esfuerzos estructurales" que no solo pueden depender de una comunidad autónoma, en este caso Canarias, con unos 6.000 bajo tutela.

Ha indicado que muchos no están escolarizados hasta el punto de que no sabe "qué hacen" a lo largo del día pues la visita coincidió a las 10.00 horas y se preguntaba "qué día les espera", desayunando por turnos porque no caben todos y con "cola" para poder ver la televisión.

Gabilondo ha cuestionado también el uso del término "reparto" para abordar la situación de los menores migrantes pues "hace una idea de mercancías, como si hubiera que ir colocando en estanterías o lugares estancos a personas".

Ha reconocido que se han visto "los límites" de la solidaridad para resolver la saturación del sistema de acogida, asumiendo que "solo con ella" no se llegará al objetivo, de tal manera que es "imprescindible" que se acometan las reformas legislativas pertinentes "porque el asunto no puede sobrellevarse como sobrelleva".

En su opinión, "no se les puede pedir a una comunidad que haga un esfuerzo para resolver eso por sí sola".

Gabilondo ha mostrado su "preocupación" por la escolarización de los menores y también por los procesos de identificación pues puede ocurrir que cuando cumplan 18 años y salgan de los recursos de acogida sigan siendo "indocumentados". "Entonces, ¿qué porvenir, qué esperanza hay?", se ha preguntado.

Ha puesto como ejemplo de asuntos pendientes que en torno a 1.000 de los menores de las islas son originarios de Malí, un país que sufre de guerra y hambre lo que implicaría protección internacional para sus habitantes.

"Hay que abrir el espacio de que estas personas deben ser consideradas desde la necesidad de solicitar asilo de protección internacional y arbitrar todos los medios para que vayan a los centros adecuados para eso. Yo ya sé que se está haciendo todo lo que se puede, pero hay que hacerlo, todos lo tenemos que hacer mejor", ha comentado.

Asimismo, ha dicho que todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla deben "sentir" que este asunto les "concierne" a todos y es un problema "de toda España", de ahí que llame a la "corresponsabilidad" y a la necesidad de que se afronte "un asunto insostenible".

Ha precisado que "la acogida no es lo mismo que la recogida" y por eso entiende que el Gobierno canario debe "trabajar profundamente" en mejorar porque esto no es un asunto que vaya a durar "15 días".

"UNA URGENCIA DE VERDAD"

"Claro que hace falta recursos, yo comprendo que el que está gobernando siempre necesita más recursos, pues que se doten los recursos, porque esto sí que es una urgencia de verdad, de verdad", ha indicado.

No obstante, ha dicho que no viene a 'poner nota' al Gobierno regional ni a "supervisar" su gestión en los centros pues no son "inspectores de sanidad o inspectores laborales", sino que hacen "recomendaciones y sugerencias" para mejorar la atención.

"No somos un grupo parlamentario, ni unos jueces, ni unos fiscales", ha agregado.

En el caso concreto del centro de Hoya Fría, ha recordado que es una instalación adaptada porque su uso original era para albergar palomas y tiene una capacidad máxima para 50 personas, pero "de repente" llegan muchos menores y hay que habilitar espacios y organizar cursos. "Todo eso es muy complicado", ha asumido.

"Toda España debe saber que este es un asunto de todos nosotros, y que este asunto de todos nosotros debe abordarse a través de las reformas que deben hacer a quienes les corresponde hacerlo. Nosotros no le estamos diciendo al Parlamento lo que tiene que hacer. El Parlamento sabrá lo que tiene que hacer, pero yo simplemente digo que tiene que hacer algo", ha indicado.

LOS MIGRANTES NO SON UNA "TRANSACCIÓN POLÍTICA"

Ha dicho también que "no se puede comercializar con los derechos humanos" y los migrantes "no pueden ser objeto de transacción política" y que sean un "elemento de discordia política", más aún con menores de por medio. "Yo creo que ya es suficiente", ha explicado.

Gabilondo ha apelado a "estar cerca" de los menores para saber qué quieren pues algunos ni siquiera desean aprender español porque su idea es partir a un país europeo u otros quieren formarse como mecánicos o técnicos, "pero están en situación difícil, porque también sus familias les requieren que manden dinero, porque vienen aquí con unas expectativas y unas esperanzas que luego se sienten defraudadas".

Sobre la reforma de la ley de extranjería, ha enfriado un poco las expectativas de que sea la solución a esta crisis migratoria aunque asume que hay que "retocar" artículos, porque se llega "tarde" cuando miles de personas se juegan la vida en cruzar el océano por más que su situación de vida sea muy "difícil" en África.

"Estamos hablando de absolutas prioridades y esto es una prioridad y a las prioridades siempre llegamos un poco tarde", ha indicado.

Cuestionado por el pacto europeo de asilo y migraciones ha apuntado que no hay que "optar entre la seguridad y los derechos humanos" porque "una seguridad sin derechos humanos no es seguridad, es más, es que es un polvorín", y por ello ha dicho que la UE y España no pueden ser simplemente "guardianes de una frontera".