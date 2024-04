Una delegación del ITER e Involcan participa en la asamblea europea de geociencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife participa en la Asamblea General de la Unión Europea de Geociencias (EGU 2024) que se celebra en Viena desde este domingo y en la que están presentes científicos de todo el mundo vinculados a las ciencias terrestres, planetarias y espaciales.

La delegación tinerfeña está formada por el personal del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) --entidades dependientes del Cabildo-- quienes participarán activamente en la cita con 28 comunicaciones científicas.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, explica en una nota que "es importante estar presentes en este tipo de eventos, donde el Involcan y el ITER tienen una participación activa y en el que se puede dar a conocer el trabajo que se realiza en Tenerife".

En este caso, señala, "expondremos diversos trabajos relacionados con los sistemas volcánicos de Canarias y la exploración geotérmica de La Palma y Tenerife, por citar algunos ejemplos".

El Involcan y el ITER están representados en la EGU 2024 con un total de 28 comunicaciones científicas, 22 de las cuales son lideradas por sus científicos y 6 por científicos vinculados a otras instituciones científicas y académicas, como la University of Manchester (Reino Unido), Université libre de Bruxelles (Bélgica), Università degli Studi di Napoli Parthenope (Italia), Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente, IREA-CNR (Italia), Universitat de Barcelona (España) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, IPNA-CSIC (España).

De las 28 comunicaciones científicas, 15 están relacionadas con la monitorización geofísica y geofísica de sistemas volcánicos activos en las islas de El Hierro, La Palma, Lanzarote y Tenerife; 6 se encuentran ligadas a la exploración geotérmica de superficie en La Palma y Tenerife mediante el uso de métodos geofísicos y geoquímicos; 3 están vinculados investigaciones volcanológicas sobre La Palma, Campi Flegrei (Italia) y Kilauea (USA) y las restantes 4 entran en el campo de los peligros volcánicos (Proyecto Alerta CO2; IGN-Involca), las ciencias sociales en el ámbito de la volcanología, la hidrología en terrenos volcánicos y el desarrollo instrumental.

Además de estas 28 comunicaciones científicas, el coordinador científico del Involcan y director del área de Medio Ambiente del ITER, Nemesio Pérez, impartirá una conferencia este martes denominada 'The silent degassing of volcanoes: a useful tool for volcanic surveillance and a significant contributor to the global CO2 emission from subaerial volcanism' tras haber sido galardonado este año con la medalla 'Christiaan Huygens' de la European Geosciences Union.