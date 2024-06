Delegado del Gobierno en Canarias pide a Domínguez que explique la "bondad" del pacto migratorio a las CCAA del PP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha solicitado al Partido Popular (PP) en el archipiélago que explique a las comunidades autónomas gobernadas por el PP la "bondad" del pacto migratorio de menores no acompañados para ser derivados al resto de autonomías una vez llegan a zonas fronterizas españolas.

Pestana expuso, en declaraciones a los periodistas durante un acto de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, que el acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias también repercutirá a otras comunidades que son fronteras como Andalucía que, apuntó, en el año 2018 tuvo un "pico migratorio muy importante" con 50.000 llegadas, de las que más de 7.000 eran menores.

También se refirió a las regiones de Murcia, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, "todas" gobernadas por el Partido Popular.

Con el acuerdo, dijo, "está claro" que se ha detectado un "error o un fallo en el sistema autonómico, que es la falta de solidaridad", el "no tener mecanismos más ágiles" para que los territorios que son fronteras "no padezcan en solitario la gestión de esa migración y haya recursos en todas" las comunidades disponibles para poderlas atender.

Por ello, consideró que el Partido Popular de Canarias "tiene que informar a sus compañeros de otras comunidades autónomas de la bondad de este acuerdo, una bondad que con el tiempo seguramente servirá a otras comunidades gobernadas por el PP" para solucionar el "problema" cuando se produzca en esas comunidades.

Pestana ha defendido que "es un buen acuerdo de país" y pidió que lo respeten aunque admitió que "en Canarias hay prácticamente unanimidad". Para el delegado este pacto "es de las cosas mejores que se han hecho", si bien apuntó se pueden hacer aportaciones al mismo porque "nadie dice que el acuerdo esté cerrado y que no puedan haber aportaciones".

"No debemos fallarle a nuestro propio país adoptando un acuerdo que va a beneficiar al sistema autonómico y a nuestro país porque después exigimos de la Unión Europea marcos, acuerdos, solidaridad, y resulta que no somos capaces como país de articular un mecanismo casi automático que funcione cuando una comunidad está teniendo sus servicios, en este caso de menores no acompañados, tensionados, muy por encima de sus capacidades, apoyar también esta medida", apostilló.

De todos modos, reconoció que el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta "ya ha dado bastantes ejemplos" de que "muchas veces" se está "por encima" de los partidos porque "ha habido acuerdos con él", afirmando que es de las comunidades con las que "mejor se está trabajando y yo espero que cunda el ejemplo, que ese sea un buen ejemplo de liderazgo para que el PP se una, porque es un buen acuerdo de Estado".