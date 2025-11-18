Desalojadas más de 20 personas, cuatro de ellas heridas, en el incendio de un edificio en Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de personas, entre ellas cuatro heridas, han sido desalojadas en la madrugada de este martes tras el incendio de un edificio de viviendas en Arona.

Los hechos se han producido poco antes de las 05.00 horas el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por el incendio de una vivienda en un edificio ubicado en la calle El Coronel, en Los Cristianos.

Los heridos son tres mujeres de 86, 71 y 35 años con intoxicaciones por inhalación de humo y que fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y Hospiten Sur y un hombre de 40 años, también con intoxicación por inhalación de humo, y que también fue derivado a Hospiten Sur.

Los bomberos evacuaron a 22 personas desde una cubierta del inmueble mediante una autoescala, extinguieron las llamas y ventilaron el edificio y cinco de ellas también fueron atendidas por efectivos del SUC.

Efectivos policiales aseguraron toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes.