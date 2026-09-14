Desalojan 3 viviendas de forma preventiva por el incendio en la zona de Cazadores, en Telde (Gran Canaria)

Declarado un incendio de "alto potencial" cerca de Cazadores (Gran Canaria) - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres viviendas han tenido que ser desalojadas de forma preventiva ante el incendio que se ha declarado sobre las 12.43 horas de este lunes en la zona de Cazadores, en el municipio de Telde (Gran Canaria), y que ha quemado por ahora tres hectáreas, según ha informado el Cabildo insular.

Actualmente los equipos de extinción, compuesto por unos 40 efectivos por tierra y tres helicópteros, trabajan para limitar el impacto y reducirlo cuanto antes.

Al respecto, el Cabildo de Gran Canaria apunta que la "rápida" intervención ha permitido "contener su progresión y mejorar" las perspectivas de evolución aunque "se trabaja con toda la intensidad posible y se mantiene la cautela".

La Corporación insular ha tildado el fuego de "aparatoso" y con "alto potencial" debido a las características del mismo y ha explicado que las llamas están siendo conducidas por viento de componente sur, lo que aumenta la posibilidad de llegar al fondo del barranco y abrir vías hacia la cumbre de la isla.

Por su parte, el Ayuntamiento de Telde ha recomendado a los vecinos de Cazadores, El Moreno y La Solana extremar las medidas de precaución, instándoles a cerrar puertas y ventanas si ven que el humo se desplaza hacia sus viviendas.

También ha pedido a la población no desplazarse hacia Cazadores ni utilizar las carreteras de la cumbre conectadas (GC-130 y GC-120), ya que se ha prohibido el tránsito para facilitar el paso exclusivo de los retenes de bomberos y de los cuerpos de seguridad.