Desmantelan la estructura operativa de una organización en España dedicada al tráfico de migrantes por el Atlántico

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario (Fuerteventura), han desarrollado la operación 'Náufrago', que les ha permitido desmantelar la estructura operativa en España de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes desde Marruecos hasta Canarias, por la ruta atlántica.

La organización se ha desmantelado después de que los agentes comenzaran un operativo policial tras localizar dos inmigrantes, víctimas de la red, que accedieron a colaborar con la justicia bajo la condición de testigos protegidos, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Sus declaraciones permitieron identificar a un ciudadano marroquí, residente en Fuerteventura, y vinculado directamente con la cúpula de la organización radicada en Marruecos, concretamente en las zonas de Tan Tan y El Aaiún.

Señalan que se trataba de una red "violenta", con una estructura estable y "jerarquizada", compuesta por ciudadanos marroquíes con funciones "claramente definidas", tales como la captación, transporte, cobro, logística, pilotaje y control.

Además disponían de vehículos todoterreno, embarcaciones neumáticas y armas, pudiendo ejecutar simultáneamente diferentes actuaciones en el ámbito irregular.

En cuanto a los migrantes, eran embarcados sin chalecos salvavidas, ni medios de seguridad, así como "sometidos a violencia, coacción y trato vejatorio en condiciones extremas". En concreto, uno de los testigos expuso que el principal responsable en España "arrojó al mar a tres migrantes durante la travesía, desaparecidos desde entonces, y que agredía físicamente a las víctimas".

Asimismo otro de los testigos identificó a este mismo responsable como piloto de la embarcación y encargado de los cobros a los migrantes, confirmando su rol central en la operativa.

UNO DE LOS MIEMBROS DE LA RED FUE DETENIDO EN ABRIL

La policía, a través del análisis de redes sociales y fuentes abiertas, concluyeron que esta investigación está vinculada con otra desarrollada en abril de 2025, en la que se detuvo a otro miembro de la organización y que actualmente se encuentra en prisión provisional.

Los agentes pudieron comprobar que ambos individuos mantenían una estrecha relación personal y operativa, confirmando su pertenencia a la misma red criminal transnacional.

De este modo, la fase final del desmantelamiento de la red se produjo entre los días 8 y 9 de octubre, en Puerto del Rosario, donde detuvieron al principal responsable en España, un hombre, 22 años y nacionalidad marroquí, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidio, amenazas graves y omisión del deber de socorro.

El detenido, una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quién decretó su ingreso en prisión provisional.

Finalmente, señalan que con esta operación, la Policía Nacional ha desarticulado "completamente la célula" española de esta "importante organización criminal transnacional" dedicada al tráfico ilegal de migrantes por la ruta atlántica hacia Canarias.