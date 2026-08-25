Detenida una persona y otras siete denunciadas durante el desalojo de un botellón en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Actuación de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife - CEDIDO POR POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvo en la madrugada del pasado domingo, 23 de agosto, a un hombre de 50 años y procedió a denunciar a otras siete personas de entre 30 y 50 años durante el desalojo de un botellón que tenía lugar en los aledaños a la plaza José Antonio Barrios junto al estadio Heliodoro Rodríguez López.

En un comunicado, el cuerpo policial capitalino ha explicado que fueron las quejas de los vecinos las que motivaron que varios agentes acudieran al lugar sobre las 03.00 horas, quienes se encontraron una quincena de personas consumiendo bebidas alcohólicas y con los equipos de sonido de los coches a un volumen excesivo.

Cuando los efectivos ordenaron el cese de esa actividad y comenzaron a identificar a los participantes, varias personas se encararon con ellos, por lo que tuvieron que solicitar refuerzos para controlar la situación.

Uno de los varones allí presentes, identificado como R.C.C., de 50 años, se negó a mostrar su documentación de identidad y obstaculizó la labor policial llegando a forcejear con los agentes, teniendo que ser detenido y reducido por esta acción.

Por otra parte, una mujer intentó provocar a los presentes para impedir la acción policial y también resultó denunciada por este hecho.

Las edades de los presentes oscilaban entre los 30 y los 50 años, de ellos cinco más fueron denunciados por el consumo de bebidas alcohólicas.

Finalmente, al terminar la intervención los agentes ordenaron que abandonaran la zona y se trasladó al detenido a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.