Material incautado - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y una mujer de entre 40 y 50 años como presuntas responsables de un delito contra la salud pública tras desarticularse un punto de venta de cocaína, crack y hachís que operaba desde una vivienda en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que el operativo, desarrollado el 19 de noviembre por agentes pertenecientes al Grupo de Estupefacientes (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial, puso fin a la actividad de estas tres personas, que generaba una importante alarma social entre los vecinos de la zona debido a la continua afluencia de consumidores y a su proximidad a un centro educativo de infantil y primaria y de un parque infantil.

Los investigados adquirían pequeñas partidas de sustancias estupefacientes que posteriormente preparaban, dosificaban y distribuían con rapidez, evitando mantener grandes cantidades de droga almacenadas en la vivienda.

Por su parte, durante la actuación se intervinieron distintas cantidades de cocaína y hachís, 15 dosis de crack preparadas para su venta inmediata, 1.168 euros en efectivo y diversos utensilios empleados para la elaboración, y dosificación de las sustancias.

Una vez finalizadas las diligencias policiales los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente junto con los efectos intervenidos.