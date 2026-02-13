Detenido un hombre por cometer cuatro robos en 'minicasinos' en La Laguna y sustraer unos 1.000 euros

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un robo con violencia en La Laguna.

Gracias al trabajo realizado por los investigadores, pudieron esclarecerse un total de cuatro robos con violencia presuntamente cometidos por el detenido en meses anteriores, en los cuales se habría sustraído una cantidad total de 1.000 euros aproximadamente.

La investigación se inició tras tener conocimiento de varios robos con violencia e intimidación registrados en los últimos meses en esta misma localidad.

Los hechos, de similar naturaleza y con un mismo modus operandi, se producían en establecimientos de idénticas características, esto es, minicasinos y salones de juego, detalla la Policía Nacional en una nota.

El pasado mes de enero los agentes recibieron una llamada alertando de un robo con violencia en el interior de un minicasino por parte de un varón encapuchado que podría portar un arma blanca.

De inmediato se estableció un dispositivo de búsqueda por la zona, localizando al presunto autor en el interior de un establecimiento hostelero, donde fue detenido.

Tras su detención, el hombre pasó a disposición de la autoridad judicial competente.